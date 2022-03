Guerre en Ukraine : l'armée russe aux portes de Kiev

À Kiev, la guerre est à chaque coin de rue. La tour de télévision de la ville a été visée par les Russes. Moscou intensifie son offensive et le pire est peut-être à venir. Sur les images satellites, 65 kilomètres de convoi russe, de chars, de blindés et de soldats se rapprochent dangereusement de la capitale. L'affrontement paraît inévitable. La résistance s'organise à Kiev. Des tranchées sont creusées autour des zones résidentielles. Des murs de béton sont montés à la hâte. Ici, on sait que l'ennemi n'est pas très loin.