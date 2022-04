Guerre en Ukraine : l'armée russe concentre son offensive sur l'Est du pays

Exactement, estime Pierre Servent. Le consultant défense TF1-LCI invite à regarder la carte pour essayer de comprendre ce qui se passe. Dans le nord, du côté de Kiev, les Russes ont complètement retiré leurs forces et basculé vers l'Est du côté du Donbass. Les combats durent depuis huit ans dans cette région minière, dont la partie la plus à l'Est est contrôlée par les séparatistes ukrainiennes appuyées par les Russes. En face, se trouvent des hérissons, c'est-à-dire des forces de défense ukrainiennes qui sont très solidement enracinées, en position défensive vers le Donbass, mais également vers le Nord parce que les Russes ont pris la ville d'Izyum.