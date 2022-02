Guerre en Ukraine : l'armée russe s'enlise-t-elle ?

La situation est ce que l’on appelle, « le pouvoir égalisateur de la guérilla ». C’est-à-dire que quand le plus fort militaire, en l’occurrence le Russe, rentre dans les villes, il y a un affaiblissement de sa capacité de frappe. Pour cause, la ville n'est pas un champ de bataille avec des espaces qui ne sont pas faits pour la guerre. Et de ce fait, il ne peut plus utiliser toute sa gamme d’outils.