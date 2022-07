Guerre en Ukraine : l’économie russe résiste aux sanctions occidentales

Le FMI vient de publier ses prévisions économiques au niveau mondial, et il a baissé toutes les anticipations de croissance pour beaucoup de pays, sauf pour la Russie. En effet, l’entité lui prévoit une croissance à -6% au lieu de -8,5%. Pour cause, les sanctions économiques vis à vis de la Russie n’ont pas encore réellement eu d’effets. Les exportations de pétroles bruts et les exportations hors énergies ont bien résisté. D’ailleurs, la demande intérieure montre une certaine forme de résilience, comme pour le marché du travail ou pour les banques russes. Le gaz qui est moins cheminé vers l’Europe, notamment à 40% actuellement, est beaucoup plus cher.