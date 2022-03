Guerre en Ukraine : l'espoir d'un compromis malgré les frappes ?

Au même moment, on apprend qu'un nouveau dialogue en haut niveau est actionné entre Washington et Moscou, sans plus de détails. Cependant, du côté du Kremlin, Vladimir Poutine a affirmé que son programme militaire se déroule tel qu'il l'avait envisagé, d'un ton un peu belliqueux. Et il donne une condition pour qu'un éventuel cessez-le-feu puisse arriver : que l'Ukraine devienne un pays neutre. Cela veut dire une démilitarisation du pays. Et ce soir, Kiev y a répondu par la négation.