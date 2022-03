Guerre en Ukraine : l'étau se resserre autour de Kiev

On n'a que quelques secondes pour se mettre à couvert. À Irpin, les bombardements sont quasi ininterrompus depuis deux jours. Cette petite ville des faubourgs de Kiev est sous le feu de l'artillerie russe. Aucun quartier n'est épargné. D'épais panaches de fumée noire sortent d'un entrepôt, il ne reste plus rien. Certains habitants refusent de partir. Ils sont déterminés à se battre, comme cette femme qui a une expérience dans les tirs et la manipulation des armes.