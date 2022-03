Guerre en Ukraine : l'Europe interdit la diffusion de RT France et de Sputnik

RT France dénonce une atteinte à la liberté d'expression et d'information. Elle annonce qu'elle envisage de porter plainte. Pour Jérémie Assous, avocat de la rédaction de RT France, "la décision de la Commission européenne se fonde sur rien. C'est déclaratif. C'est hystérique. Ce n'est, ni plus ni moins, qu'une réaction de censeur." Pour rappel, Facebook, TikTok et YouTube ont d'ors et déjà bloqué l'accès aux contenus de ces deux médias.