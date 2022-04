Guerre en Ukraine : l'évacuation des civils avant l'assaut dans l'Est

Une ambulance et deux 4x4 bien identifiés, ce convoi du CICR est le premier depuis des semaines à pénétrer dans Sievierodonetsk. La ville, isolée, est l’une des plus exposées à l’offensive que les Russes veulent lancer au Donbass, alors l’équipe de la Croix-Rouge essaie d’évacuer les civils les plus fragiles.