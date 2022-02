Guerre en Ukraine : l’hôpital de Kiev, lieu de refuge et de soins

Dans l'édifice, les murs sont tachés d'humidité. L'air est lourd et les conditions de soins précaires. Cependant, les médecins sont clairs, mieux vaut être à l'hôpital qu'en dehors, car la paix est encore bien loin. Masques, gants, sucre, ... Malgré les alertes et les explosions, des personnes continuent de venir à l'hôpital pour livrer de la nourriture et des soins pour les patients et les médecins.