Guerre en Ukraine : l'inquiétude des petites entreprises

Plus au sud, en Vendée, cette autre entreprise vient récemment de décrocher un contrat avec l'Ukraine. Montant : plus d'1,5 millions d'euros. Finalement, trois ont pu être livrés au lieu de la centaine de machines prévue. La guerre a tout gelé. Ce patron relativise. C'est l'avenir qui inquiète ici. En 2014, la société a failli mettre la clé sous la porte. En cause, la crise en Crimée qui a déstabilisé les marchés agricoles. Afin d'éviter de revivre une telle situation, ce dirigeant a pris les devants. Pour le moment, les chefs d'entreprise que nous avons rencontrés préfèrent rester prudents et suivent l'évolution de la guerre en Ukraine de très près.