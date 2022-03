Guerre en Ukraine : l'inquiétude des Russes dans l'Hexagone

À La table des Russes, des spécialistes de la gastronomie russe ne font plus recette. Mais la patronne ne veut pas fermer malgré une baisse de fréquentation et des signes d'hostilité. "Il ne faut pas tout mélanger. Il faut continuer de vivre et de travailler sans avoir la peur au ventre. Nous ne sommes pour rien. On est contre la guerre", explique-t-elle.