VIDÉO - Guerre en Ukraine : l'offensive russe se poursuit inexorablement

L'armée russe a intensifié ses bombardements dans cette région, touchant ce jeudi, deux écoles et des bâtiments civils, faisant 33 morts et de nombreux blessés. Parmi ceux-ci, une jeune fille qui a posté son témoignage en ligne :"J'étais dans l'école 22, touchée par le bombardement", explique-t-elle, le visage ensanglanté. "J'ai survécu. Bonne chance à tout le monde, j'espère que vous en aurez plus que moi."