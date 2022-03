Guerre en Ukraine : une membre de la mission locale de l'OSCE tuée dans le bombardement de Kharkiv

Elle est l'une des victimes de l'assaut lancé par les forces russes contre Kharkiv ces derniers jours. Une membre ukrainienne de la mission locale de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) est morte mardi lors du "bombardement" de la ville de l'est ukrainien, a annoncé mercredi soir l'instance internationale. "Maryna Fenina, membre locale de la Mission spéciale de surveillance de l'OSCE en Ukraine (SMM), est morte dans un bombardement à Kharkiv hier, le 1er mars", au moment où "elle allait chercher des provisions pour sa famille dans une ville qui est devenue une zone de guerre", affirme l'organisation sur son site internet.

L'OSCE avait ordonné jeudi soir le départ en urgence de sa mission d'observation, en raison des combats en cours. Cette organisation de sécurité régionale, la plus grande au monde, est mobilisée pour défendre la démocratie et la stabilité en Europe, en travaillent notamment au contrôle des armements, à la lutte contre le terrorisme et pour la démocratisation et

les droits des minorités.

À Kharkiv, la deuxième ville du pays située dans l'est, "et dans d'autres villes d'Ukraine, des missiles, des obus et des roquettes frappent des immeubles résidentiels et des centres-villes, tuant et blessant des civils innocents - femmes, hommes et enfants confondus", déplorent dans le communiqué Zbigniew Rau, chef de la diplomatie polonaise et président en exercice de l'OSCE, et la secrétaire générale de l'organisation, Helga Maria Schmid.