Guerre en Ukraine : l'Otan équipe ses forces contre une possible attaque "nucléaire, chimique ou biologique"

De nouvelles précautions. L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) a annoncé jeudi qu'elle allait livrer à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires. Les Alliés sont "préoccupés" par la possibilité de l'utilisation de telles armes en Ukraine après l'invasion russe et ont convenu "de fournir des équipements pour aider l'Ukraine à se protéger contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires", a expliqué son secrétaire général, Jens Stoltenberg, à l'issue d'un sommet extraordinaire. "Il pourrait s'agir de détection, d'équipement, de protection et de soutien médical, ainsi que de formation à la contamination et à la gestion des crises", a-t-il précisé.