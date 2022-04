Guerre en Ukraine : l'ouest du pays bombardé

Un habitant a filmé des épais panaches de fumée noire. On est pourtant à près de 1 000 km du front, à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. D'après les autorités locales, la ville a été frappée par cinq missiles russes. Au moins sept personnes auraient perdu la vie. Après s'être concentrée sur l'est et le sud de l'Ukraine, l'armée russe cible à nouveau l'ensemble du pays : Lviv ce lundi matin et la région de Kiev ce week-end. Une usine d'armements a été détruite.