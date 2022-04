VIDÉO - Guerre en Ukraine : la bataille du Donbass est engagée

Stanislas Koukhatchouk est un volontaire autorisé, lui, à se rendre sur la première ligne. Il y a filmé des chars ukrainiens faisant feu sur les troupes russes à l’approche. "Pour l’instant, ils nous tirent dessus et nous leur tirons dessus", témoigne un des soldats, "mais on peut dire que leur offensive a commencé". "Même ici à Kramatorsk, on entend leurs tirs et les sirènes d’alerte", ajoute-t-il.

Dans un village près du front, un équipage de tankistes fait une pause de quelques heures avant de rejoindre sa position. "On avait juste une petite réparation à faire", explique l'un de ses pilotes. "Et il faut le laver un peu. Là, on fait une vraie cible", souligne-t-il encore. "Ensuite, on va repartir au combat", conclut-il.

En face, les troupes ennemies possèdent les mêmes chars T-72. Et pour cause, ce sont eux qui les produisent. Mais ces Ukrainiens en sont persuadés, ils gagneront la bataille.