À Odessa, la guerre du blé se joue

"Au regard des événements climatiques qui se jouent actuellement chez les principaux exportateurs, notamment au Canada, en Europe de l'Ouest avec la sécheresse et aux États-Unis, on a une offre de plus en plus restreinte. La demande se concentre vers ces principaux exportateurs. Le temps est relativement court pour la demande mondiale qui se rabat vers de différentes origines. Et dans ce contexte-là, on a véritablement du souci à se faire pour la sécurité alimentaire au niveau mondial", s'inquiète-t-il.