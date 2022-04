Guerre en Ukraine : la bataille pour le Donbass a commencé

Tout autour, ceux qui partent au combat savent que ce territoire sera difficile à protéger. Pour prendre la mesure de la progression des occupants, nous nous rendons plus au nord, du côté de Rubijne, au bout de ce chemin, on aperçoit la ville en proie à des combats de rue et au-dessus de laquelle s'élèvent des panaches de fumée. Les Russes en occupent déjà la moitié et ne comptent par s'arrêter là. L'objectif des Russes est de conquérir l'ensemble du Donbass. Ils ont rassemblé les moyens considérables afin d'écraser la résistance ukrainienne, en faisant tomber Kramatorsk, où sont installés les représentants civils et militaires des autorités de Kiev dans l'Est de l'Ukraine.