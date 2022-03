Guerre en Ukraine : la Belgique repousse de dix ans sa sortie du nucléaire

Et pour cause, depuis 2003, cette sortie progressive de l'énergie nucléaire est inscrite dans la législation belge. Parallèlement, le matériel dont dispose le pays est vieillissant et pointé du doigt par ses détracteurs. En 2012, plusieurs milliers de fissures minuscules avaient été découvertes dans les cuves sous pression des réacteurs les plus anciens. Ces derniers ne sont pas concernés par la décision prise ce vendredi.