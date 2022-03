Guerre en Ukraine : la contre-attaque ukrainienne à Donetsk

Face à ces bombardements, des habitants quittent le quartier, apeurés. "On part, comment peut-on continuer à vivre ici ? Vous ne voyez pas cette pluie d'obus ?", lance une femme. Les combats se rapprochent du centre-ville de Donetsk, qui était épargné jusqu'à présent. Les soldats ukrainiens les plus armés et les plus motivés se sont effectivement regroupés sur ce front. Ils devront affronter des commandos d'hommes prorusses, tout juste arrivés du Caucase et eux aussi bien décidés à défendre Donetsk.