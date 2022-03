Guerre en Ukraine : la Cour pénale internationale ouvre une enquête

Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait accusé mercredi le président russe Vladimir Poutine d'être "coupable d'un crime de guerre" après le bombardement de civils en Ukraine, faisant écho à une accusation antérieure du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a répété ces mots dans une vidéo mercredi, dans laquelle il a également accusé la Russie de "crime contre l'humanité". Karim Khan, qui a récemment été nommé procureur, a assuré que son enquête serait menée "de manière objective et indépendante" et qu'elle viserait à "garantir la responsabilité des crimes relevant de la compétence de la CPI".

L'Ukraine n'est pas membre de la Cour, mais a accepté en 2014 sa juridiction pour des crimes commis avant et pendant la chute de l'ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch : une enquête préliminaire avait été ouverte en avril 2014. En 2015, Kiev avait à nouveau reconnu la compétence de la CPI, cette fois-ci pour les crimes commis après février 2014, notamment au cours du conflit dans l'est du pays. La prédécesseure de Karim Khan, Fatou Bensouda, avait déclaré en décembre 2020, à l'issue de l'examen préliminaire par ses services, qu'un "large éventail de comportements constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité" avaient été commis en Ukraine, réclamant une enquête complète. Kiev avait à l'époque salué cette annonce, qualifiée de "décision historique".