Guerre en Ukraine : la crainte d'une prise de contrôle russe monte à Odessa

Malgré tous les préparatifs de la résistance civile ainsi que la mobilisation générale, une tension extrêmement forte se fait sentir à Odessa. Les habitants savent que leur cité est un objectif stratégique. Située sur les bords de la mer Noire, elle est le plus grand port et la troisième plus grande ville d'Ukraine. Sans aucun doute, Odessa sera l'une des prochaines cibles des forces russes.