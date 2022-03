"La fin du calvaire" : un Français revenu de l’enfer de Marioupol témoigne

Quitter l'enfer de Marioupol, ville martyre bombardée continuellement depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, relève du miracle. Par chance, Laurent Rossi, sa femme Veronika et leur fille y sont parvenus. Arrivés à Paris mardi après six jours de voyage, ils transportent dans deux petites valises tout ce qui reste de leur vie à Marioupol. "On attendait que ça, la fin de ce calvaire. Il fallait que tu gardes en tête que ça allait se finir à un moment donné. Et on a eu la chance que ça se soit passée, on a eu la chance de survivre surtout", confie Laurent dans la vidéo en tête de cet article.