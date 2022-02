Guerre en Ukraine : la France demande à ses ressortissants de quitter la Russie

Depuis dimanche, plus aucun vol n'est proposé entre la Russie et les 27 pays de l'Union européenne. Pour rentrer en France, les touristes ou étudiants professionnels ont deux possibilités. Soit ils quittent la Russie par la route pour prendre un vol depuis les Pays baltes ou la Finlande, soit ils rejoignent en avion des villes comme Istanbul, en Turquie, ou des pays du Golfe comme le Qatar, qui n'ont pas fermé leur espace aérien avec la Russie. Et de là, prendre un vol vers la France.