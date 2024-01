Guerre en Ukraine : la France dément avoir des "mercenaires" dans le pays

La France "n'a pas de mercenaires" en Ukraine, a déclaré jeudi le ministère français des Affaires étrangères. Mercredi, la Russie a affirmé avoir visé un bâtiment à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, où se trouvaient des "mercenaires français".

"Une nouvelle manipulation grossière russe." Le ministère français des Affaires étrangères a réagi jeudi aux affirmations de Moscou qui assure avoir visé mardi un bâtiment où étaient déployés notamment des "mercenaires français" à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine.

"La France n'a pas de mercenaires, ni en Ukraine, ni ailleurs, contrairement à d'autres", a affirmé le Quai d'Orsay, ajoutant qu'"il ne faut pas donner plus d'importance (à cette manipulation) qu'aux précédentes et qu'aux suivantes qui ne manqueront pas d'arriver".

Des accusations dans la foulée des annonces de Macron pour l'Ukraine

"Dans la soirée du 16 janvier, les forces armées russes ont effectué une frappe de précision sur un point de déploiement temporaire de combattants étrangers à Kharkiv, dont le noyau était constitué de mercenaires français", ont détaillé les autorités russes jeudi sur Telegram. La "frappe a complètement détruit le bâtiment où étaient stationnés les mercenaires", et fait plus de 60 morts et 20 blessés, avancent-elles.

Ces accusations russes sont intervenues après l'annonce par le président Emmanuel Macron mardi que la France allait livrer à Kiev 40 missiles à longue portée Scalp supplémentaires et signer un accord de sécurité avec l'Ukraine. Les alliés de l'Ukraine ont par ailleurs lancé jeudi à Paris une coalition "artillerie" pour répondre aux besoins criants en armement de Kiev.

"Alors que le ministère russe de la Défense affirme avoir tué des mercenaires français", ils ont en réalité frappé des "infrastructures énergétiques et médicales", a de son côté réagi dans la foulée l'ONG All Eyes on Wagner sur Twitter.