Guerre en Ukraine : la météo peut-elle freiner l'avancée russe ?

Et si le facteur climatique jouait un rôle décisif dans l'invasion russe de l'Ukraine ? Pas impossible, selon Ange Noiret, présentateur météo de LCI. Comme il l'explique sur le plateau des Matins LCI : depuis un peu plus d'une semaine, le ciel est gris en Ukraine. Une photo-satellite, révélée dans la vidéo en tête de cet article et offrant une vue du ciel, révèle que tout est blanc et nuageux dans le pays. Et lorsqu'il y a des bombardements, il se révèle plus facile d'identifier sa cible quand on la voit. En d'autres termes, avec des nuages, l'armée russe ne voit pas sa cible. Pour l'atteindre, face à une telle couverture neigeuse, il importe du coup d'engager des moyens supplémentaires plus couteux comme le guidage laser ou le guidage thermique...