Guerre en Ukraine : la mise en place complexe des couloirs humanitaires à Marioupol

En pénétrant dans Marioupol ce matin, nos reporters ont compris qu’il n’y a pas de trêve ni de cessez-le-feu. Les tirs retentissent à quelques centaines de mètres. Tirs d'artillerie, d’armes automatiques. Devant un immeuble dévasté, un habitant leur disait pourtant qu’il ne veut pas fuir Marioupol, car il ne sait pas où aller. À l’intérieur, entre les débris, les vitres et les portes soufflées, une autre habitante de l’immeuble, non plus, ne veut pas être évacuée. Tout autour de ces immeubles, dans les jardins, nos journalistes ont découvert des petits cimetières improvisés.