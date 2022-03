VIDÉO - La nouvelle vie de neuf basketteuses ukrainiennes réfugiées en Haute-Savoie

Pour les aider, Bettina Lalliard, la propriétaire du gîte, a répondu à un appel à la solidarité lancé sur les réseaux sociaux par Carmelo D'Agostino, un Italien qui tient une pizzeria dans la commune de Vétraz-Monthoux, à une quarantaine de kilomètres de là. Les joueuses ukrainiennes étaient déjà venues par le passé dans le département voisin, en Isère, pour participer chaque année depuis 2017 à une compétition internationale qui se déroule à Voiron, indique France 3 Régions. Elles avaient alors fait la rencontre d'une amie du restaurateur, qui a décidé de leur venir en aide dès que la guerre a éclaté, au déclenchement de l'invasion russe le 24 février dernier.

"On s'est engagé non pas pour une semaine ou un mois, mais le temps qu'elles ont besoin de rester en France", explique la propriétaire du gîte. Le pizzaïolo, de son côté, se dit prêt à embaucher les basketteuses dans son restaurant. "Bientôt, on va avoir un deuxième établissement, on a besoin de 15 à 18 employés", avance-t-il.

La proposition intéresse les jeunes femmes, qui découvrent la pizzeria et s'initient même à la recette des pizzas, dans une ambiance conviviale. "Je voudrais aider financièrement ma famille, car je suis en sécurité, et eux vivent sous les bombes", lance Kristina, 18 ans. "J'aimerais probablement travailler en France, et j'aime bien cette pizzeria, les gens sont gentils", abonde Lucy, âgée quant à elle de 19 ans. "Mais j'aimerais aussi devenir basketteuse professionnelle."