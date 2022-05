Guerre en Ukraine : la reprise de Kharkiv semble se confirmer

Les combats pour reprendre un village dans l'Est de l'Ukraine ont été très rudes. En témoigne l'épave complètement brûlée de tank russe dans la vidéo en tête de cet article. Il s'agit d'un T-90M, l'un des plus modernes et l'un des plus puissants dont dispose la Russie. Et pourtant, il n'a pas résisté à un coup direct de lance-roquettes fourni par le Canada. Les Russes se sont repliés à environ à 5 km du village.