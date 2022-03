La Russie affirme avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine

Ce serait une grande première dans le conflit armé en Ukraine. Au 24e jour de guerre, le ministère russe de la Défense a déclaré, samedi 19 mars, avoir utilisé la veille des missiles hypersoniques Kinjal pour détruire un entrepôt souterrain d'armements dans l'ouest du pays. "Le 18 mars, le complexe aéronautique Kinjal avec ses missiles balistiques hypersoniques a détruit un important entrepôt souterrain de missiles et de munitions de l'aviation de l'armée ukrainienne dans la localité de Deliatine, dans la région d'Ivano-Frankivsk", a annoncé le porte-parole du ministère russe, Igor Konachenkov.

Selon l'agence d'État Ria Novosti, la Russie n'avait jusque-là jamais fait état de l'emploi de ce missile balistique dans les deux conflits où elle est engagée, l'Ukraine et la Syrie. Cet engin, équipant les bombardiers TU-M22 et des avions de chasse Mig-31, est très manœuvrable. "Il n'a pas d'équivalent. Testé avec succès en 2018, le Kinjal (qui signifie "dague" en russe), peut voler à Mach 10, dix fois la vitesse du son, soit plus de 10.000 km/h. Ses caractéristiques furtives l'empêchent, selon Moscou, d'être repéré à son lancement jusqu'à ce qu'il touche sa cible, défiant ainsi tous les systèmes de défense anti-aérienne."