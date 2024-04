VIDÉO - Guerre en Ukraine : la Russie déploie un immense écran de fumée pour dissimuler ses troupes au sol

Cette tactique de combat a notamment été observée sur le champ de bataille dans l'oblast de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine. Moscou l'utilise pour masquer la progression de ses troupes et protéger ses blindés face aux attaques de drones ukrainiens.

Dans l’oblast de Louhansk (est de l’Ukraine), Moscou a tenté de dissimuler l’avancée de ses unités d'assaut sous un immense nuage de fumée blanche. Cette tactique de combat dite "de camouflage par aérosol" a pour but d’obstruer la visibilité des drones utilisés par l’armée ukrainienne. Sur une vidéo diffusée sur le canal Telegram prorusse "The Wrong Side", repérée par le média en ligne The War Zone, on peut voir une colonne de douze véhicules russes crachant des traînées d'une substance blanche.

Une technique qui s'est avérée payante, si l'on en croit cette source prorusse. "Cette fois, le camouflage en aérosol n'a pas permis aux forces armées ukrainiennes de faire voler des ‘oiseaux’ pour détecter le mouvement de nos forces", indique la chaîne The Wrong Side, qui précise que des "bastions ennemis" se trouvant "aux abords de la zone peuplée" ont pu être occupés en conséquence. D’après The War Zone, il s’agirait de véhicules militaires de type TDA-3, conçus spécifiquement pour ce genre de mission.

Toujours selon ce média, ces systèmes peuvent générer différents types de fumigènes, ce qui complique le ciblage par les drones en vue subjective (FPV) et la localisation par les drones de repérage pour les frappes d'artillerie. Ces dispositifs montés sur camions ont l'avantage de se déployer en seulement une minute et peuvent produire de la fumée pendant six heures. Seule solution pour les forces ukrainiennes, frapper les véhicules avant qu'ils ne génèrent de la fumée pour masquer leur progression sur le champ de bataille.