Guerre en Ukraine : la Russie essuie une "défaite opérationnelle" en mer Noire, selon Londres

Si la contre-offensive terrestre patine, Kiev gagne l'avantage sur les eaux, selon Londres. La Russie a essuyé une "défaite opérationnelle" en mer Noire ces dernières semaines, a affirmé mardi le ministre de la Défense britannique. "La marine russe a été contrainte de se disperser dans des ports à partir desquels elle ne peut pas avoir d'effet sur l'Ukraine", a assuré James Heappey à l'occasion d'un évènement consacré à la sécurité à Varsovie, en Pologne, des propos relayés par The Guardian.

Ce succès naval est "tout aussi important" que la percée spectaculaire des forces ukrainiennes dans l'oblast de Kharkiv l'année dernière, a-t-il assuré, à l'heure où la lenteur de la contre-offensive de Kiev sur les fronts est et sud, lancée en juin, suscite des déceptions parmi ses alliés occidentaux et que des craintes surgissent sur une possible baisse du soutien à l'Ukraine.

Ces dernières semaines, l'Ukraine a notamment multiplié les attaques de missiles et de drones dans la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014. Le vendredi 22 septembre, elle a revendiqué une opération d'ampleur, affirmant être à l'origine de l'attaque de missiles qui a frappé l'état-major de la flotte russe de la Mer Noire, à Sébastopol, un coup important porté au Kremlin.