VIDÉO - "La Russie n'a aucun intérêt à attaquer l'Europe", assure sur LCI le porte-parole de l'ambassade russe en France

"La défaite de Moscou est indispensable à la sécurité et à la stabilité de l'Europe", a affirmé le président Emmanuel Macron, lundi 26 février, lors de la réunion des Vingt-Sept en soutien à l'Ukraine. Invité de LCI ce mardi, le porte-parole de l'ambassade russe en France, Alexander Makogonov, a démenti toute menace pesant sur l'Europe. "On ne va pas attaquer l'Europe", a-t-il lancé.

"La Russie n'a jamais menacé l'Europe, la Russie ne menace pas l'Europe." Alors qu'Emmanuel Macron a dit, lundi 26 février, au cours d'une conférence de soutien à l'Ukraine avoir "la conviction que la défaite de Moscou est indispensable à la sécurité et la stabilité" du continent, Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade russe en France, a nié d'éventuelles prétentions territoriales de Moscou à l'ouest de Kiev.

"La Russie n'a aucun intérêt à attaquer ou agresser l'Europe, peu importe le pays européen", a-t-il défendu, ce mardi, sur LCI, en réponse aux craintes partagées par la Pologne, des pays baltes et des pays frontaliers de l'Ukraine."On ne sent pas ces craintes, qui n'existent que dans l'imagination malade. (...) La Russie, au plus haut niveau, dit qu'on ne menace pas l'Europe, qu'on ne va pas attaquer l'Europe", a réitéré le représentant du Kremlin.

"Calmez-vous, à quoi sert cette rhétorique belliqueuse ? Soit vous préparez votre population à la guerre, (...) soit c'est un grand bluff censé justifier l'aide militaire à l'Ukraine qui n'a aucun sens." "L'Otan est venue tout près de nos frontières, à nos portes. Qui est la menace pour qui ?", a-t-il répliqué.

Une question à laquelle Gérald Darmanin a apporté sa réponse. S'exprimant devant la commission des Lois du Sénat, le ministre français de l'Intérieur, qui évoquait les "ingérences étrangères", a qualifié la Russie de "principal ennemi aujourd'hui" de la France "dans la guerre informationnelle, d'agressivité sur le territoire". "La première menace est une menace russe. Incontestablement", a-t-il fait valoir, alors que la DGSI a dit s'inquiéter de possibles opérations de déstabilisation des renseignements russes.

La Russie ne menace pas la France, c'est une création. Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade russe en France

"Ça fait partie du discours général au niveau politique en France", a balayé le porte-parole de l'ambassade de Russie dans l'Hexagone, fustigeant "un narratif antirusse". "Ça n'a rien à voir avec la réalité. (...) Où sont les preuves ? (...) La Russie ne menace pas la France. C'est une création, ça fait partie de la mythologie politique." "Avez-vous un officiel russe ou une loi menaçant la France ? Tout est inventé", a-t-il dénoncé, "à un moment donné, il faut revenir au bon sens".

Dans ce contexte, Alexander Makogonov a salué "la victoire du bon sens", après l'opposition immédiatement affichée par plusieurs alliés européens de l'Ukraine et les États-Unis à l'idée avancée par Emmanuel Macron d'envoyer des troupes sur le territoire ukrainien. "Les troupes au sol occidentales sont déjà sur le terrain, nous le savons", a-t-il déclaré, affirmant en avoir "des preuves". "Officieusement, nous le savons depuis le début du conflit, sous différentes formes" avec "des spécialistes et des mercenaires français."

"Il y a deux ans, l'aide occidentale à l'Ukraine se limitait aux casques et aux gilets pare-balles. Aujourd'hui, on parle des troupes au sol. La prochaine étape, ce sera quoi ? Les composants de l'arme nucléaire ?", a-t-il lancé, évoquant "une fuite en avant" de la part de Paris, réfrénée par Berlin, Prague ou Varsovie. "Peut-être que les leaders européens, progressivement, commenceront à comprendre la futilité de cette guerre qui ne sert à rien, et à se préoccuper vraiment des Ukrainiens qui sont jetés dans cet abattoir où ils meurent par milliers." Sous les balles et bombes russes.