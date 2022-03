Guerre en Ukraine : la Russie n'utilisera l'arme nucléaire qu'en cas de "menace existentielle"

Ce mardi encore, Dmitri Peskov a répété les "objectifs principaux de l'opération" russe, en listant, pêle-mêle, le désarmement et la neutralité de l'Ukraine, l'éradication des "bataillons nationalistes" dans le pays, la reconnaissance de la Crimée en tant que partie intégrante de la Russie et celle de Louhansk et de Donetsk comme "États indépendants".