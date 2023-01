Ukraine : la Russie promet de "brûler" les chars occidentaux livrés à Kiev

Fortes d'une aide militaire et financière croissante, les forces ukrainiennes ont repoussé l'armée russe en lui infligeant au printemps dernier et à l'automne des revers cinglants. Toutefois, Volodymyr Zelensky a réclamé des chars lourds, des blindés légers, des systèmes de missiles longue portée et des défenses antiaériennes pour vaincre définitivement l'armée russe et reprendre les territoires occupés.

Samedi, la Grande-Bretagne s'est engagé à fournir des blindés Challenger 2 à l'Ukraine, ce qui constituera la première livraison de chars lourds de fabrication occidentale aux forces de Kiev.