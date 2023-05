Guerre en Ukraine : la Russie sera vaincue "de la même manière" que le nazisme, assure Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien a également accusé Moscou d'avoir opposé "aux idéaux" démocratiques, "l'agression, l'annexion, l'occupation et la déportation, le massacre et la torture, le bombardement de villes et l'incendie de villages". Alors que Volodymyr Zelensky a assuré que son pays reprendrait "tout ce qui a été capturé par l'ennemi", l'Ukraine a indiqué ces derniers jours achever ses préparatifs pour une offensive d'ampleur dans les territoires occupés par la Russie dans l'est et dans le sud du pays, en plus de la Crimée annexée.

Le président ukrainien a enfin annoncé avoir soumis au parlement ukrainien un projet de loi proposant que la date du 8 mai devienne officiellement la Journée du souvenir et de la victoire sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945. "Aujourd'hui, l'unité sur notre continent nous rapproche de la célébration du premier jour de notre paix. Et il sera juste de célébrer la Journée de l'Europe avec toute l'Europe libre. Aujourd'hui, j'ai signé le décret correspondant, et chaque année, à partir de demain 9 mai, nous commémorerons notre unité historique, l'unité de tous les Européens qui ont détruit le nazisme et vaincront le russisme", a-t-il assuré.