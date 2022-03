Guerre en Ukraine : la situation en direct de Kiev

On lui a demandé pourquoi il ne partait pas avec eux. Il a répondu que quelqu’un devrait rester pour défendre la ville. Ses yeux sont chargés de chagrins et de sa voix pleine de colères. Il a ajouté que les Russes pouvaient bien venir, qu’il était prêt à les attendre, et prêt à les tuer tous pour ce qu’ils avaient infligé à leur peuple et à leurs familles.