Guerre en Ukraine : la solidarité indéfectible des civils

Elle vit avec sa famille et une trentaine de volontaires dans “leur centre de volontaires” et dans ce qu’ils appellent “la cuisine de l’enfer”. Ils y préparent 3 000 rations quotidiennes destinées à l’armée et aux hôpitaux. Le lieu doit rester secret. Il y a des dortoirs, une boulangerie, et un stock de médicaments géré par la fille d’Oléna. Impossible de savoir combien de civils soutiennent ainsi l’effort de guerre. Une chose est sûre : les soldats ukrainiens bénéficient d’un soutien sans faille de la population.