Guerre en Ukraine : la traque des yachts des oligarques russes passionne les internautes

Dans un article du Washington Post, le quotidien américain appelle cela le “Schadenfreude en mer". Le concept freudien de "schadenfreude" signifie "se réjouir du malheur d’autrui". Et c'est ce qu'il se passe actuellement. Car, depuis l'annonce des sanctions européennes contre les oligarques russes, le trafic maritime passionne les internautes. Parmi les sites spécialisés dans la géolocalisation de navire, la plateforme MarineTraffic parle "d'un niveau de taux d'intérêt jamais vu depuis qu'un énorme navire s'est coincé dans le canal de Suez, il y a un an."

Sur Twitter, l'emballement ne faiblit pas non plus. Alors que les comptes dédiés au sujet se multiplient, les followers guettent tous les jours les informations sur une tentative de fuite ou une saisie. Certains ont même un rôle très actif. Ex-agente de la CIA et aujourd'hui auteure, Alex Finley répertorie en temps réel tous les mouvements des navires des oligarques sur son compte Twitter. Elle y publie pêle-mêle, les noms des bateaux et ceux de leurs propriétaires, et leur localisation. Voir les yachts immobilisés est "une forme de justice", explique-t-elle au Washington Post.