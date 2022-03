Guerre en Ukraine : la vie dans Kiev, la capitale assiégée

En quelques poignées de secondes, le stock disparaît. À Kiev, la viande est l'une des denrées les plus rares. Des rayons entiers quasiment vides. Celui du pain diminue à vue d'œil. Trouver de la farine, du riz ou des pâtes relève du défi. Cette Américaine d'origine biélorusse prend tout ce qu'elle peut et affiche un flegme rare en ces temps. À Kiev, la plupart des magasins sont fermés et les rares ouverts sont pris d'assaut.