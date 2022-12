VIDÉO - LCI aux côtés des combattants russes qui ont décidé rallier l'Ukraine

À bord d'un blindé, plusieurs légionnaires d'une unité baptisée "Freedom of Russia" ("Liberté à la Russie") acheminent une poignée de journalistes vers ce qu'ils présentent comme le poste de commandement, à deux kilomètres du front, dans les environs de Bakhmout, dans la région de Donetsk. Un déplacement sous haute sécurité : "Les services secrets russes font tout pour nous traquer", lance l'un des légionnaires à l'avant du véhicule, complètement cagoulé, dans le reportage de LCI à retrouver en tête d'article. Et pour cause, ces soldats russes ont abandonné leurs bataillons pour rallier ceux de l'Ukraine.

Placée désormais sous le commandement de Kiev, cette division qui revendique environ 500 combattants lutte contre les forces russes dans la région de Bakhmout, où Moscou multiplie ces derniers jours les offensives. Parmi eux, d'anciens soldats, qui ont déserté au début du conflit, mais aussi des exilés russes qui s'engagent par indignation. "Ce sont eux (les Russes) qui ont envahi l'Ukraine, ce sont eux les ennemis. J'ai été à Boutcha et Irpin, j'ai vu tout ce qu'ils ont fait là-bas", s'emporte Tihiy, en référence à des localités de la région de Kiev, dans lesquelles l'armée russe est accusée d'avoir commis des exactions.