EXCLUSIF LCI - Guerre en Ukraine : les coulisses de l'opération commando en Crimée

"Lorsqu’on nous a donnés la tâche de débarquer sur la péninsule en Crimée, nous avons commencé comme d’habitude à parler à tous les experts possibles", relate "Borghese". "Et comme souvent, tous les experts ont été unanimes pour dire que c’était impossible. Quel que soit le moyen envisagé, par voie terrestre, par voie aérienne ou par voie maritime." Pendant des mois, le commandant du bataillon Bratstvo a préparé la mission dans le plus grand des secrets, en échangeant avec des sources spécialistes de la région.

"On a parlé à des marins, à des capitaines de navire, à des parachutistes. On a même parlé à des contrebandiers qui utilisent les voies navigables. Tous nous ont dit que c’était impossible", poursuit-il. "Alors, j’ai eu l’idée de conduire cette opération en jet-ski. Et là encore, tous ces experts m’ont dit que c’était impossible et irréaliste."