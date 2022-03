Guerre en Ukraine : le dernier convoi français est parti, en direction de la Pologne

À bord, beaucoup de binationaux, éprouvés et marqués par deux longues semaines de guerre. "C'était très violent (...) on ne croyait pas pourvoir être sauvés. C'est dur, ils détruisent vraiment tous les pavillons et toutes les maisons et il y a des familles entières qui sont mortes", raconte notamment l'une des réfugiées. Avant d'ajouter, émue : "Je suis sur le point de craquer".

Au soulagement d'échapper aux bombes vient se mêler parfois un sentiment de culpabilité, de laisser derrière ses amis, ses voisins, sa vie. "Je suis soulagé car je mets en sécurité ma femme et sa famille. Mais j'ai un énorme pincement au cœur parce que je ne voudrais pas laisser mes amis ukrainiens en difficulté", confie l'un des réfugiés.

Cette professeure de français laisse derrière elle sa sœur et son père. "Je vais en Pologne, mais je ne sais pas ce qui va se passer ensuite dans ma vie. Ma vie est complètement changée", explique-t-elle.