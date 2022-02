TÉMOIGNAGE - Partir ou rester : le désarroi d'un expatrié français en Ukraine

L'homme a passé la nuit chez lui, à moins d'une trentaine de kilomètres de Kiev. S'il se dit "en sécurité", il souhaite tout de même quitter l'Ukraine. "J'ai été donner à manger aux voisins qui m'ont déconseillé de prendre la route. Je pensais partir par les petites routes, sauf que je ne sais même pas par où passer", s'inquiète-t-il. "J'ai une chance, c'est que mon autoroute va vers le nord de l'Ukraine, mais est-ce que je ne vais pas rencontrer les chars russes sur la route ?"

L'expatrié dit "pouvoir résister trois semaines", voire "un mois" chez lui. Toutefois, au vu de l'évolution de la situation, il redoute les jours à venir en Ukraine. "Si demain, la Russie prend le pouvoir, le système bancaire sera mort, l'infrastructure aussi. Comment on va se nourrir ? Comment on va manger ?", s'interroge Jérémy de la Cruz. "Je suis dans l'incertitude et je veux partir parce que je ne sais pas ce que sera demain."