REPORTAGE - "On n’a jamais perdu espoir" : le drapeau ukrainien flotte à nouveau sur Kherson

Un symbole. Le drapeau ukrainien flotte de nouveau sur Kherson. Après huit mois d’occupation russe, les civils exultent à l’arrivée du premier soldat ukrainien. Une affiche aux couleurs de la Russie est détruite. Partout en ville, les soldats sont acclamés par la foule. Partout la fête, comme dans un village où s’est rendu le 20H de TF1.

"Vive l’Ukraine, vive les héros ! Merci, c’est magnifique que vous soyez là. Vous êtes notre soleil", clame une femme. "On pleure, on pleure, on n’arrête pas de pleurer. Merci aux soldats", s’écrie une autre.