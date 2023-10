VIDÉO - Guerre en Ukraine : le drone Sirius, nouvelle arme fatale de la Russie ?

Le Sirius est un drone imposant : 20 mètres pour 2,5 tonnes. Il a une autonomie de 20 heures et peut monter à une altitude de 7000 mètres tout en atteignant 180 km/h et en transportant une charge explosive de 450 kg. Il est également équipé d'un radar à "synthèse d'ouverture" qui lui permet de cartographier une zone et d'une antenne de communication par satellite qui lui permet d'être contrôlé à distance et d'interagir avec des avions. Cette dernière fonctionnalité lui permet de mener des opérations conjointes, dans lesquelles il est envoyé pour reconnaître une zone, mener éventuellement une première frappe avant l'arrivée de l'aviation.

Par ailleurs, sa forme fine et allongée, construite à l'image d'un avion conventionnel, avec des pièces en matériaux composites le rendent difficile à détecter dans les airs. Enfin, selon TASS, l'engin est équipé d'un système de ciblage laser pour mieux viser et détruire des cibles et d'un système de guerre électronique pour brouiller les radars ou les communications ennemies.