Licencié pour avoir parlé. Le général russe Popov a indiqué dans un message vocal avoir été démis de ses fonctions de commandant d'unités russes dans le sud de l'Ukraine après avoir dit la vérité de la situation sur le front ukrainien à des dirigeants militaires, décrivant une situation désastreuse où des soldats russes ont été poignardés dans le dos par les manquements de hauts gradés militaires.

"L'armée ukrainienne n'a pas pu percer nos rangs au front, mais notre chef principal nous a frappés par l'arrière, décapitant violemment l'armée au moment le plus difficile et le plus intense", a déclaré le général aux commandes de la 58e armée.