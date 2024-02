En froid avec Zelensky, le général Zaloujny démis de ses fonctions de chef des armées

Le populaire général Valery Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne, a été démis de ses fonctions ce jeudi. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, affirme cependant qu'il souhaite que le militaire reste dans son "équipe". Il serait remplacé par le général Syrsky, déjà à la tête de l'armée de terre.

La fin d'une ère à la tête de l'armée ukrainienne. Le populaire général Zaloujny, à la tête de l'armée ukrainienne depuis 2021 et le début de l'invasion russe, quelques mois plus tard, a été remplacé, ont annoncé ce jeudi les autorités ukrainiennes. Deux ans presque jour pour jour après le début de l'invasion russe, il s'agit d'un changement majeur dans l'organigramme militaire du pays. "Aujourd'hui, la décision a été prise de changer le commandement des forces armées ukrainiennes", a indiqué le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Oumerov sur Facebook, se disant "reconnaissant" envers Valery Zaloujny.

"Le temps du renouveau, c'est maintenant"

Quelques minutes plus tard, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a, lui aussi, rendu hommage au haut gradé, le "remerciant" pour "ces deux années" à diriger les troupes de Kiev. "Nous avons parlé des changements dont les forces armées ont besoin, a indiqué sur X le dirigeant ukrainien. Nous avons aussi discuté de qui pourrait faire partie d'un commandement renouvelé des forces armées de l'Ukraine. Le temps du renouveau, c'est maintenant."

Dans la foulée de cette annonce, le président ukrainien a annoncé l'identité de son successeur en tant que commandant en chef : le général Oleksandre Syrsky, le chef de l'armée de terre du pays. Volodymyr Zelensky a qualifié ce dernier de "général le plus expérimenté d'Ukraine", soulignant qu'il avait commandé la défense de Kiev au début de l'invasion russe, puis la contre-offensive de l'automne 2022 qui avait libéré la région de Kharkiv. Ce militaire devra désormais établir un plan de bataille "réaliste", selon l'objectif fixé par Volodymyr Zelensky ce jeudi.

Zaloujny critiquait la stratégie de Kiev depuis des mois

De son côté, le général Zaloujny pourrait donc rester dans l'état-major ukrainien. Ce jeudi, Volodymyr Zelensky a en effet indiqué "souhaiter" qu'il reste dans son "équipe". Ce limogeage intervient toutefois après des mois de tensions entre le haut gradé et le pouvoir militaire ukrainien. Valery Zaloujny avait suscité l'ire de l'exécutif en novembre dernier, après avoir critiqué publiquement la stratégie de contre-offensive de Kiev dans une interview accordée au journal britannique The Economist. Quelques semaines plus tard, des micros avaient été retrouvés dans son bureau, sans qu'on en connaisse les installateurs.

Après l'annonce de son remplacement, Valery Zaloujny a de nouveau pris la parole sur le réseau social Telegram. "Notre combat se poursuit et évolue chaque jour, assure-t-il. Les tâches de 2022 sont différentes de celles de 2024. C'est pourquoi chacun doit changer et s'adapter aux nouvelles réalités. Pour gagner ensemble". Il précise avoir eu une discussion "sérieuse" avec Volodymyr Zelensky avant de devoir quitter son poste.