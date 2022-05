Guerre en Ukraine : le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff tué

Frédéric Leclerc-Imhoff était âgé de 32 ans. C'est la deuxième fois qu'il partait couvrir le conflit ukrainien. Il avait tourné les images visibles en tête de cet article, il y a quelques semaines et témoignait d'un autre bombardement. La rédaction de BFMTV pour laquelle il travaillait depuis six ans est sous le choc. "Frédéric, ce qu'on peut vous dire, n'était pas une tête brûlée. Ce qui domine chez nous, c'est évidemment plus que la tristesse, le chagrin", dit Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV.