Guerre en Ukraine : le martyr des civils

Dans la vidéo en tête de cet article, cette image a fait le tour du monde. Elle est le symbole des civils ukrainiens fauchés par les bombardements russes. Sous ses draps, le corps de Tatiana, 43 ans et ses enfants, Alice, une petite fille de 9 ans et Nikita, tout juste majeur. Ils étaient en train de fuir Irpin quand un tir de mortier les a tués sur le coup. Et aujourd'hui, Sergei, le compagnon et père des victimes, n'a que les réseaux sociaux pour leur rendre hommage et s'excuser de ne pas avoir su les protéger.